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        Haberler Gündem Güncel 2 şirketin faaliyet izni iptal edildi

        2 şirketin faaliyet izni iptal edildi

        Ozan Elektronik Para'nın ve A Ödeme'nin faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 00:54 Güncelleme:
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        2 şirketin faaliyet izni iptal edildi

        Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 6 Eylül 2019 tarih ve 8538 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni Kanunun 16'ıncı maddesinin birinci fıkrasının ç ve e bentleri, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edildi.

        A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş’ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 27 Ekim 2022 tarih ve 11333/20932 sayılı Merkez Bankası kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni Kanunun 16'ıncı maddesinin birinci fıkrasının ç bendi ile 19'uncu maddesi uyarınca iptal edildi.

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