Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 3 tutuklama

        2 ton 200 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 3 tutuklama

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 10:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Diyarbakır'da 2,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

        İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli miktarda esrar ele geçirildiğini duyurdu. Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar bulunurken, gözaltına alınan 3 şüphelinin tamamı tutuklandı.

        BİSMİL’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

        Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonda, 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi.

        REKLAM

        Yapılan incelemelerde yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yürüttüklerinin tespit edildiği bildirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin tamamı tutuklandı.

        .png
        .png

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KARARLILIK MESAJI

        Bakanlığın açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin ülke genelinde kesintisiz sürdürüldüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

        “Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.”

        REKLAM

        Açıklamada, operasyonda görev alan jandarma ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ile çalışmalara katkı sunanlara teşekkür edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İçişleri bakanlığı
        #uyuşturucu
        #operasyon
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün davasında karar bekleniyor
        Güllü'nün davasında karar bekleniyor
        Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme
        Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme
        Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti
        Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti
        TFF'de kritik toplantı
        TFF'de kritik toplantı
        Fransa'da halk, lise eylemcilerinin yanında
        Fransa'da halk, lise eylemcilerinin yanında
        Galatasaray'ın gözü zirvede!
        Galatasaray'ın gözü zirvede!
        Sigortalı işçi sayısı artıyor
        Sigortalı işçi sayısı artıyor
        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
        Ünlü ceket rekora koşuyor
        Ünlü ceket rekora koşuyor
        Ünal Ailesi'ne bir darbe daha!
        Ünal Ailesi'ne bir darbe daha!
        41 bıçak darbesine ceza yağdı
        41 bıçak darbesine ceza yağdı
        2 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normallerinde.
        2 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normallerinde.
        Uzmanlar uyardı
        Uzmanlar uyardı
        Almanya ortak tank projesinden çekildi
        Almanya ortak tank projesinden çekildi
        Necla Uygur vefat etti
        Necla Uygur vefat etti
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        Atilla Taş'ın acı günü
        Atilla Taş'ın acı günü
        20 yıl önce kaybolmuştu, Rıza Güzel’in izine ulaşıldı
        20 yıl önce kaybolmuştu, Rıza Güzel’in izine ulaşıldı
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı