2 ton 200 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 3 tutuklama
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli miktarda esrar ele geçirildiğini duyurdu. Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar bulunurken, gözaltına alınan 3 şüphelinin tamamı tutuklandı.
BİSMİL’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonda, 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi.
Yapılan incelemelerde yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yürüttüklerinin tespit edildiği bildirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin tamamı tutuklandı..png
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KARARLILIK MESAJI
Bakanlığın açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin ülke genelinde kesintisiz sürdürüldüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
“Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.”
Açıklamada, operasyonda görev alan jandarma ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ile çalışmalara katkı sunanlara teşekkür edildi.