3,5 ton kaçak kum şırlanı ele geçirildi

Lucas Torreira'nın mutfağında: En sevdiği yemek ne?

Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira'nın evine ve mutfağına konuk oldu! HT Spor muhabiri Çağatay Çelik ve kameraman Özgür Özcan, Torreira'nın Eylül 2022'den bu yana birlikte çalıştığı özel şefi Sinejan Kaya ile bir araya geldi.