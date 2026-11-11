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        Haberler Gündem Çevre Karacabey'de 3,5 ton kaçak kum şırlanı ele geçirildi

        Karacabey'de 3,5 ton kaçak kum şırlanı ele geçirildi

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, yasak bölgede avlandığı belirlenen yaklaşık 3,5 ton kaçak kum şırlanı ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        3,5 ton kaçak kum şırlanı ele geçirildi

        Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy sahilinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ile Yeniköy Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, avlanması yasak olan bölgede çıkarıldığı belirlenen yaklaşık 3,5 ton sahipsiz kum şırlanı ele geçirildi.

        Canlı olduğu tespit edilen kum şırlanları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden doğal yaşam alanları olan denize bırakıldı.

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