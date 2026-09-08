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        Haberler Gündem Çevre 5 ilde yangınlarla mücadele

        5 ilde yangınlarla mücadele

        Osmaniye, Siirt ve Adana'da çıkan orman yangınları ile Düzce'de çıkan çalılık alan yangını ve Mardin'de çıkan örtü yangını, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 01:24 Güncelleme:
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        5 ilde yangınlarla mücadele

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

        SİİRT

        Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Gümüşkaş köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Siirt, Diyarbakır, Batman ve Bitlis Orman İşletme müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.

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        Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        DÜZCE

        Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.

        Aydınpınar köyünde çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine Gölyaka Orman İşletmesine ait arazözler, Düzce, Gölyaka ve Beyköy belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle orman ve yerleşim alanlarına sıçramadan söndürülen yangında, çoğunluğu fındık bahçesi olan 25 dönüm alan zarar gördü.

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        MARDİN

        Mardin Kalesi eteklerinde dün akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        ADANA

        Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı.

        Mansurlu Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ile 4 söndürme helikopteri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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        Karaisalı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Adana'nın Karaisalı ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çorlu Mahallesi kırsalında orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile söndürme uçağı ve helikopterleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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        #Osmaniye
        #haberler
        #Kadirli
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