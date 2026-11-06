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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da 4 çocuk babasından haber alınamıyor

        Adıyaman'da 4 çocuk babasından haber alınamıyor

        Adıyaman'da 4 çocuk babası Hasan Çavuş'tan 2 gündür haber alınamıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 15:39 Güncelleme:
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        4 çocuk babasından haber alınamıyor
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        Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26327 Sokaktaki evde ailesiyle beraber yaşayan 4 çocuk babası Hasan Çavuş (80), 2 gün önce evden ayrıldı.

        Gündüz saatlerinde evden ayrılan Hasan Çavuş'tan ailesi bir daha haber alamadı. Çavuş ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

        Her yerde aranan Hasan Çavuş'un bulunması için çalışma başlatılırken, görenlerin ya da yerini bilenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

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