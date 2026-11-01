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        4 kente kuvvetli sağanak uyarısı

        İçişleri Bakanlığı, 1 Kasım Pazar günü Muğla ve Antalya'nın bazı ilçeleri ile İzmir ve Aydın'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Muğla'nın Ula, Ortaca, Marmaris, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 03:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        4 kente kuvvetli sağanak uyarısı

        İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere dayanarak sosyal medya hesabından dört il için yağış uyarısı yaptı.

        Bakanlığın açıklamasına göre, Muğla’nın Ula, Ortaca, Marmaris, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu ilçelerde yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

        Antalya’nın Muratpaşa, Aksu ve Serik ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir’in batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra, Aydın’ın batısında ise akşam saatlerinden sonra gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

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        Bakanlık, “Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz” açıklamasını yaptı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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