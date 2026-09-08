5 ilde yangınlarla mücadele
Osmaniye, Siirt ve Adana'da çıkan orman yangınları ile Düzce'de çıkan çalılık alan yangını ve Mardin'de çıkan örtü yangını, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
SİİRT
Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Gümüşkaş köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Siirt, Diyarbakır, Batman ve Bitlis Orman İşletme müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.
Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
DÜZCE
Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.
Aydınpınar köyünde çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine Gölyaka Orman İşletmesine ait arazözler, Düzce, Gölyaka ve Beyköy belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle orman ve yerleşim alanlarına sıçramadan söndürülen yangında, çoğunluğu fındık bahçesi olan 25 dönüm alan zarar gördü.
MARDİN
Mardin Kalesi eteklerinde dün akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
ADANA
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı.
Mansurlu Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ile 4 söndürme helikopteri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Karaisalı ilçesi
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Çorlu Mahallesi kırsalında dün, orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alanda devam eden yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı, su tankerleri, dozer ve greyderlerle müdahale edildi.
Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi. Çalışmalar, gece boyunca kara ekiplerince yürütüldü.
Ekipler tarafından yangın kontrol altına alındı.