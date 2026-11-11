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        54 dairelik site tahliye edildi

        Zonguldak'ta bir binanın çökmesi ile 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, istinat duvarında çatlaklar oluşan 54 daireli Gümüşevler Sitesi tahliye edilmişti. Olayda evlerini tahliye etmek zorunda kalan vatandaşlar, gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını ve evlerine geri dönmek istediklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 14:26 Güncelleme:
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        54 dairelik site tahliye edildi

        Zonguldak'ta mahalle sakinleri, çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı binanın alt kısmındaki istinat duvarı için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyor.

        AA'da yer alan habere göre merkez ilçeye bağlı Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de çöken 3 katlı binanın alt kısmında bulunan istinat duvarındaki çatlak, toprağın basıncıyla büyüdü.

        Bunun etkisiyle üst kısımda bulunan riskli alanda kayma ve kesmelerin ilerlemesi üzerine iki bloktan oluşan 54 dairelik Gümüşevler Sitesi sakinleri de 7 Kasım'da tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinleri, kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirildi.

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        Zonguldak Belediyesi ekipleri, binanın bulunduğu alana şerit çekerek güvenlik önlemi aldı, bina sakinlerinin alana yaklaşmasına izin vermedi.

        Bina sakini Hüseyin Sarıkaya, gazetecilere, tahliye edilen sitede 30 yıldır daire sahibi olduğunu, bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadıklarını söyledi.

        Binalarının aşağı kısmındaki inşaat başlayınca bu sorunların yaşanmaya başlandığını savunan Sarıkaya, "Bir an evvel oradaki istinat duvarının yıkılacaksa yıkılıp yenisinin yapılmasını istiyoruz ki anca durdurabiliriz bu heyelanı. Yoksa yukarıya kadar çekecek. Önümüzü göremiyoruz, önümüz kış. Ne olacağını da bilemiyoruz. Gerekirse eşyalarımızı alıp kiraya çıkacağız, burada korkulu durmaktansa." dedi.

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        Bina sakini Sedat Yılmaz da ilk önce can güvenliğinin önemli olduğunun söylendiğini belirterek, ekiplerin kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti.

        Binalarının sağlam olduğunu söyleyen Yılmaz, aşağı kısımdaki binaların yıkıldığı için kendilerinin tahliye edildiğini kaydetti.

        NE OLMUŞTU?

        Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de 3 katlı bina çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.

        Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti. Çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltılmış, binalardan tahliye edilen 30 kişi kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

        Binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı. Öte yandan, 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü. Zonguldak Valiliğinden 7 Kasım'da yapılan açıklamada, tehlike arz eden istinat duvarının, Zonguldak Belediyesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkılacağı bildirilmişti.

        Fotoğraflar: İHA

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