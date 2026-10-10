ABD'nin Eski Elçiliğinde yeni dönem

Ankara'nın en değerli noktalarından biri, iki yıl önce el değiştirdi. ABD Elçiliği’nin Çukurambar’daki yeni binasına taşınmasının ardından Atatürk Bulvarı üzerinde 65 yılı aşkın süre ABD Büyükelçiliği olarak kullanılan tarihi yerleşke, Trabzonlu iş insanı Şemsetdin Hancı’nın yönetimindeki TY Gayrimenkul ile Aşhan grubuna geçti. Satışın, 2024 yılının sonbaharında tamamlandığı ve tapunun kasım ayında alıcıya geçtiği Hancı tarafından açıklanmıştı.

Yerleşke, dört parselden oluşan yaklaşık 23 dönümlük bir alanı kapsıyor. Kaynaklarda alanın 3. derece SİT statüsünde olduğu ve tarihi büyükelçilik binasının da korunması gereken yapılardan biri olduğu belirtiliyor.

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20 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Satışın en çok merak edilen unsurlarından biri ise bedeli. Daha önceki haberlerde arazinin 20 milyon dolara satıldığı ifade edilse de satış rakamının bunun üzerinde olduğu ifade ediliyor. Araziyi satın alan Şemsetdin Hancı, satış bedelini açıklamadı. Hancı, iki taraf arasında gizlilik anlaşması bulunduğunu belirterek yalnızca “ciddi bir rakama mal oldu” demekle yetindi.

"KUPON ARAZİ" OLARAK ALINDI

Dosyanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de yine Hancı’nın kendi ifadesi. Hancı, araziyi herhangi bir hazır proje üzerinden değil, “kupon arazi” olduğu için aldıklarını söyledi. Yerleşke için henüz kesinleşmiş bir proje bulunmadığı, Ankara’daki kent dinamikleriyle istişare ederek karar verecekleri açıklanmıştı.

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Mimar Tezcan Karakuş Candan’a göre eski ABD yerleşkesi imar planlarında “büyükelçilik alanı” olarak işlenmiş durumda. Dolayısıyla yeni kullanım için plan değişikliği sürecinin gündeme gelmesi gerekiyor. Bu süreçte emsal ve kat yüksekliği gibi başlıkların belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

"10 KAT İZNİ VERSELER BİLE 10 KAT YAPMAM"

İşin ilginç tarafı, arazi sahibinin bu konuda kamuoyuna verdiği mesajın oldukça net olması. Hancı, yüksek yapılaşma istemediğini belirterek, “10 kat izni verseler bile ben 10 kat yapmam” açıklamasında bulundu.

Ayrıca konut, okul ve hastane gibi kullanımların düşünülmediğini söyledi. Tarihi yapının korunması, hatta Saraçoğlu Mahallesi ve Ulucanlar Cezaevi örneklerinde olduğu gibi bir proje yarışması düzenlenmesi ihtimalinden söz etti.

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Bu nedenle bugün için ortada “şu proje yapılacak” denilebilecek kesinleşmiş bir proje bulunmuyor.

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Burası sıradan bir gayrimenkul değil. ABD’nin Ankara’daki diplomatik varlığı ilk dönemlerinde Ankara Garı’ndaki bir vagonda başlamış, daha sonra Atatürk Bulvarı’ndaki bu yerleşkeye taşınmıştı. Büyükelçilik, yeni yerleşkesine geçene kadar onlarca yıl burada faaliyet gösterdi. Yerleşke aynı zamanda TBMM, Çankaya Köşkü ve diğer tarihi diplomatik yapılarla birlikte Cumhuriyet Ankara’sının en sembolik akslarından birinin üzerinde bulunuyor.

Bu nedenle buradaki olası bir imar değişikliği yalnızca 23 dönümlük özel mülkiyet meselesi değil; Ankara’nın kent siluetini, tarihi dokusunu ve Atatürk Bulvarı’nın geleceğini ilgilendiren bir konu.

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SATIŞ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Eski ABD Elçiliği ile ilgili cevaplanmayan sorular bulunuyor:

İlk olarak satışın gerçek bedeli neydi? 20 milyon dolar iddiası ortalıkta dolaşıyor ancak uzmanlar buranın bedelinin bunun kat be kat üstünde olduğunu söylüyor. 23 dönümlük arazinin mevcut imar hakları tam olarak ne? “Büyükelçilik alanı” statüsünden çıkması için nasıl bir planlama süreci gerekiyor?

Yeni malik bu alanı neye dönüştürecek? Koruma, kültür-sanat, turizm, ticari kullanım veya başka bir model mi olacak?

Sonuç olarak Ankara’nın kalbinde, Cumhuriyet tarihinin diplomatik hafızasını taşıyan 23 dönümlük dev bir yerleşke el değiştirdi ve yeni kullanım biçimi hâlâ netleşmiş değil.