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        Adalet Bakanı Akın, Yunan mevkidaşı ile görüştü

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferansla görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 22:19 Güncelleme:
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        Yunan mevkidaşı ile görüştü

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "Yunanistan Adalet Bakanı Sayın Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirerek adalet alanındaki işbirliğimizi değerlendirdik. Başta adli yardımlaşma olmak üzere, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede, ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli işbirliğinin önemini vurguladık."

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        Görüşmede, suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını aktaran Gürlek, "Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının ülkemize iadesini talep ettik. Bakanlıklarımız arasındaki diyaloğu karşılıklı güven temelinde sürdürecek, adli işbirliğimizi somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Yorgos Floridis
        #Akın Gürlek
        #son dakika
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