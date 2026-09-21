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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

        Adana'da kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

        Adana'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 00:37 Güncelleme:
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        Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

        Yüreğir ilçesi Doğankent Kışla Mahallesi'nde bir kahvehanede aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında silahlarla ateş açılması sonucu 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Günkan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekiplerin olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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