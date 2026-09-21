Adana'da kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Yüreğir ilçesi Doğankent Kışla Mahallesi'nde bir kahvehanede aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında silahlarla ateş açılması sonucu 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Günkan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekiplerin olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.