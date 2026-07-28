Adana'da orman yangını

Kozan ilçesi Orçan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4'ü söndürme helikopteri, 2'si söndürme uçağı olmak üzere 41 araç ve 135 personel sevk edildi.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI"

AA'nın haberine göre Valilik'ten yapılan açıklamada, "Yangın, büyük oranda kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari süreç devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.