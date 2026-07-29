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        Haberler Dünya "İran'ı çok sert vuracağız"

        "İran'ı çok sert vuracağız"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin açıklamasında "Onları çok sert vuracağız çünkü vurma sırası şimdi bizde. Bunun yaklaştığını biliyorlar. Bize yapmamamızı söylüyorlar. Dün gece bize 5 füze attılar. Hepsini başarıyla engelledik." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 22:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İran'ı çok sert vuracağız"

        Donald Trump, Oval Ofis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik fırlattığı balistik füzelere ilişkin konuşan Trump, "Onları çok sert vuracağız çünkü vurma sırası şimdi bizde." ifadesini kullandı.

        Trump ayrıca, "Onları çok sert vuracağız. Bunu söyleyebiliyorum çünkü onlar açısından yapacak pek bir şey yok." dedi.

        İran'a ilişkin açıklamalarını sürdüren Trump, "Uğraştığımız gruptan farklı bir gruptu. Özür dilemişler ama onları biraz vurmamız gerekecek." şeklinde konuştu.

        Bir basın mensubunun, "Mısır'daki tanker saldırısı hakkında ne söyleyebilirsiniz? İran'la bağlantılı mı?" şeklindeki sorusuna yanıt veren ABD Başkanı, "Bunun hakkında bilgilendirildim. Yine aynı şeyin biraz daha fazlası." diye konuştu.

        ABD Başkanı, "(Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping size Çin'in İran'a silah vermeyeceğini veya satmayacağını söylemişti. Yeni bir habere göre İran, Çin'den 400 roketatar alacakmış." şeklinde basında çıkan iddialara ilişkin ise, "Bu şaşırtıcı olur. Bana müdahil olmayacağını söylemişti. Beni oldukça hayal kırıklığına uğratacağını biliyor." ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: AFP (AP aracılığıyla)

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