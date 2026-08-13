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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da otomobilin çarptığı kız çocuğu kurtarılamadı

        Adana'da otomobilin çarptığı kız çocuğu kurtarılamadı

        Adana Ceyhan'da 7 yaşındaki Azra Nazlı Sarıoğlu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 01:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Otomobilin çarptığı kız çocuğu kurtarılamadı

        Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Ceyhan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 38. Sokak'ta meydana geldi. Emine Eylem Y. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre yola çıkan Azra Nazlı Sarıoğlu’na (7) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan çocuk, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Azra Nazlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #adana
        #Ceyhan
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