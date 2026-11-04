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        Haberler Gündem Çevre Adapazarı'nda göletteki kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

        Adapazarı'nda göletteki kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan göletteki kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 13:07 Güncelleme:
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        Adapazarı'nda balık ölümleriyle ilgili inceleme

        Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne, Adapazarı ilçesi Harmanlık yolu Göktepe mevkisindeki gölette su kirliliği ve balık ölümlerine ilişkin ihbar geldiği bildirildi.

        Açıklamada, ekiplerce gölette inceleme yapıldığı belirtilerek, "Balıkların numune özelliğini yitirdiği tespit edilerek su numunesi alınmıştır. Çevre incelemesinde herhangi bir kirletici unsur tespit edilememiştir. Denetimlerimiz hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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        #sakarya haberleri
        #adapazarı
        #gölet
        #balık ölümleri
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