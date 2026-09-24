Ağrı'da "Sigarayı bırak, Bisikleti kap" kampanyası

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, toplumda tütün kullanımını azaltmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla "Sigarayı Bırak, Bisikleti Kap" kampanyası başlattı. Toplum sağlığını koruma ve bağımlılıkla mücadele vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projenin ilk durağı Patnos Sağlıklı Hayat Merkezi oldu.

Projenin tanıtımında konuşan Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki zararlarına dikkat çekerek, "Amacımız vatandaşlarımızın sadece sigarayı bırakmalarını sağlamak değil, aynı zamanda onları hareketli ve sağlıklı bir yaşama yönlendirmektir. Bu kampanya ile bir yandan tütün bağımlılığıyla mücadele ederken diğer yandan bisiklet hediyelerimizle fiziksel aktiviteyi teşvik ediyoruz. Kendi sağlığı için dev bir adım atan ve çevresindeki insanlara da ilham olarak sigarayı bıraktıran tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyor, herkesi bu anlamlı kampanyaya davet ediyorum" dedi.

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Kampanyanın ilçelerdeki yansıması ve saha çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Patnos Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Pratisyen Dr. Zumer Duman ise sigarayı bırakma sürecinde profesyonel desteğin önemini vurguladı. Duman, "Sigara bağımlılığı sadece bireysel bir irade meselesi değil, tıbbi destekle çok daha kolay aşılabilen bir süreçtir. Patnos Sağlıklı Hayat Merkezi olarak vatandaşlarımıza bu zorlu ama son derece değerli yolculukta danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyoruz. 'Sigarayı Bırak, Bisikleti Kap' kampanyası hem bireylerin motive olmasını sağlıyor hem de sosyal çevrenin bir dayanışma içinde sigaradan uzaklaşmasını teşvik ediyor. Sağlıklı bir gelecek için tüm Patnoslu hemşehrilerimizi merkezimize bekliyoruz" diye konuştu.

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Fırat Sağlıklı Hayat Merkezi'nde başlatılan ve Patnos dahil olmak üzere il genelindeki birimlerde sürdürülen bu örnek uygulamanın genişletilerek devam etmesi planlanıyor. Sigarayı bırakmak ve kampanyaya dahil olmak isteyen vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne başvurarak süreç hakkında detaylı bilgi alabiliyor.