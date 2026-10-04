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        Ağrı Dağı beyaza büründü

        Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın büyük bölümü, kar yağışıyla beyaza büründü. Iğdır'daki yeşil örtüyle birlikte Ağrı Dağı'nı kaplayan kar fotoğraflık görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 11:44 Güncelleme:
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        Ağrı Dağı beyaza büründü

        Iğdır’da etkili olan yağışlar sonrası hava sıcaklığı düştü. Yağışlar yüksek kesimlerde kara dönüştü.

        DHA'nın haberine göre soğukla birlikte yağan kar nedeniyle Türkiye’nin çatısı konumundaki 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı’nın büyük bölümü karla kaplandı.

        Dağın yaklaşık 3 bin metre rakımından başlayan beyaz örtü, zirveye kadar olan bölümü etkiledi.

        Ağrı Dağı’nı kaplayan manzara, Iğdır kent merkezinden görüntülendi. Iğdır’daki yeşil örtüyle birlikte Ağrı Dağı’nı kaplayan kar fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

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        #haberler
        #Ağrı Dağı
        #Iğdır
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