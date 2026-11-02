Ağrı Hayvan Borsası yeniden açıldı

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ağrı Hayvan Borsası'na girişlerde biyogüvenlik, temizlik ve dezenfeksiyon tedbirleri uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, hastalıkla mücadele kapsamında, aşılama, kontrol ve denetim çalışmalarının titizlikle sürdürüleceği ifade edildi.

Hayvanların pasaport ve veteriner sağlık raporlarının kontrol edileceği belirtilen açıklamada, pasaportsuz hayvanların hayvan borsasına girişine izin verilmeyeceği bildirildi. Polis ekipleri de hayvan borsasında denetimlerde bulundu.

Ağrı Hayvan Borsası, şap hastalığı nedeniyle 30 gün süreyle kapatılmıştı.

*Fotoğraf: DHA arşiv