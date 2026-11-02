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        Haberler Gündem Güncel Şap hastalığı nedeniyle kapatılan Ağrı Hayvan Borsası yeniden açıldı

        Şap hastalığı nedeniyle kapatılan Ağrı Hayvan Borsası yeniden açıldı

        Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle bir süredir kapalı olan hayvan borsası yeniden açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Ağrı Hayvan Borsası yeniden açıldı
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        Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ağrı Hayvan Borsası'na girişlerde biyogüvenlik, temizlik ve dezenfeksiyon tedbirleri uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, hastalıkla mücadele kapsamında, aşılama, kontrol ve denetim çalışmalarının titizlikle sürdürüleceği ifade edildi.

        Hayvanların pasaport ve veteriner sağlık raporlarının kontrol edileceği belirtilen açıklamada, pasaportsuz hayvanların hayvan borsasına girişine izin verilmeyeceği bildirildi. Polis ekipleri de hayvan borsasında denetimlerde bulundu.

        Ağrı Hayvan Borsası, şap hastalığı nedeniyle 30 gün süreyle kapatılmıştı.

        *Fotoğraf: DHA arşiv

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        #Ağrı Haberleri
        #şap hastalığı
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