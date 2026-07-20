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        Haberler Gündem Politika AK Partili Leyla Şahin Usta: Meclis olağanüstü toplantıya çağrılabilir

        AK Partili Leyla Şahin Usta: Meclis olağanüstü toplantıya çağrılabilir

        AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Meclis'imizi kapatırız, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağırabilir, bu yasa da görüşülebilir. Bu tip alternatifleri açığız şu anda" değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 13:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Meclis olağanüstü toplantıya çağrılabilir"

        AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Meclis'in temmuz sonu, ağustos başı tatile girmesinin planlandığını söyledi. Usta, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemeler için Meclis'in tekrar olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini, bu tür alternatiflere açık olduklarını bildirdi.

        AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Basın Federasyonu’nda (TÜBAF) düzenlenen Anadolu Sohbetleri programı kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi.

        Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Usta, yasal düzenleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Usta, "Sadece sınırlarımız içerisinde değil, sınırlarımızın dışında da ülkemize tehdit olabilecek her unsurun artık bitirilmesi konusunda kararlıyız. Numan Bey’in başkanlığında daha öncesinde de heyetler kuruldu, ziyaretler yapıldı. Şu anda da yasal bir düzenlemeyle ilgili çalışma devam ediyor. Bu çalışma aslında çerçeve bir çalışma diyebiliriz. Burada bütün partilerin uzlaşısıyla birlikte bir sürecin yürütülmesi gerekiyor. Numan Bey, görüşmelerini devam ettiriyor. Buradan güzel ve iyi sonuçların çıkacağını tahmin ediyorum. Hem ülkemizin hem de bölgemizin önünü açacak düzenlemelerin geleceğini düşünüyorum. Henüz görüşmeler devam ediyor. En çok beklenen ve arzu edilen şey, Türkiye’de bir terör örgütünün adıyla PKK’nın anılmaması ve bunun bitirilmiş olması. Evet, silahları bıraktılar. Silahlı mücadele bitti. Ama bunun yanında yeni bir yapılanmanın da kurulmaması için birtakım düzenlemelerin olması gerekiyor" dedi.

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        'ALTERNATİFLERE AÇIĞIZ'

        Usta, Meclis'in temmuz sonu veya ağustos başında tatile girmesinin planlandığını ancak Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemeler için tekrar olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini belirtti. Usta, "DEM Parti’nin birtakım talepleri ve beklentileri var. Türkiye’nin demokratik olarak, siyasi olarak önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek ve ortak akılla iyi bir yasa teklifi kısa sürede gelecek diye düşünüyorum. Çalışmalar devam edebilir. Meclis'imizi kapatırız, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağırabilir, bu yasa da görüşülebilir. Bu tip alternatifleri açığız şu anda" değerlendirmesinde bulundu.

        'GENEL AF BEKLENTİSİNİ ÇOĞALTMAK DOĞRU DEĞİL'

        Genel af beklentilerine yönelik tartışmalarla ilgili Usta, "Genel bir af beklentisi var tabii ki. Ama bunu şu an için genel söylemem zor. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda ve kendi aramızdaki istişarelerde 'Devlete karşı işlenmiş birtakım suçları devlet affedebilir' diye düşündük. Ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda, devletin kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını düşünüyoruz. Orada kişinin hukuku ve hakkı devreye giriyor. O yüzden bunu bir genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Bu daha çok Terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen PKK’nın, YPG’nin, PYD’nin tamamen bitirilmesiyle alakalı bir kapsam olacaktır" diye konuştu.

        ‘YENİ ANAYASA UZLAŞIYLA OLUŞABİLİR’

        Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de Usta, “Yeni anayasa uzun zamandır konuştuğumuz bir mevzu. Ama Meclis aritmetiği de bir gerçek. O aritmetiği bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle ilgili düzeltilmesi gereken noktalar olabilir. Tartışılabilir. Ama bir taslak metin ancak tüm siyasi partilerin ortak uzlaşısıyla oluşabilir. Şu anki Meclis aritmetiği bunu gerektiriyor. Gerçekten sivil bir anayasa istiyorsak, anayasamızı hem daha kısa ve öz hale getirmeli hem de askeri vesayetten kurtarmalıyız" dedi.

        'GELİR DESTEKLEME PROGRAMI EKİMDE GELEBİLİR'

        Ekonomiye ilişkin yürütülen çalışmalara da değinen Usta, "Gelir destekleyici bir program çalışıyoruz Cevdet Bey’le beraber. Burada herkese yardım yapmak değil mesele; ihtiyacı olan sadece emekli de değil, çalışan olabilir, yalnız yaşayan birisi olabilir, çocukları olabilir. Ailenin gelir durumuna bakılması, gelir durumuna destek verilmesi şeklinde bir program çalışıyoruz. Muhtemelen ekim ayındaki ilk ve en önemli yasalarımızdan biri de bu olacak. Evi kirada mı, çocuk sayısı gibi farklı kriterlerle desteklenecek. Gerekirse en düşük gelire 20 bin lira, 30 bin lira daha katkı verilerek ailenin geliri desteklenecek. Burada aileyi desteklemek temel hedef" açıklamasında bulundu.

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