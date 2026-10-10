Akhisar'da yanan otomobilde cansız beden bulundu
Manisa Akhisar'da yanan otomobilde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cenaze, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü
Giriş: 10 Ekim 2026 - 01:38 Güncelleme:
Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesi'nde yol kenarında yanan otomobili gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
CANSIZ BEDEN BULUNDU
Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından otomobilde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ