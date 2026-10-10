Akhisar'da yanan otomobilde cansız beden bulundu

Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesi'nde yol kenarında yanan otomobili gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDEN BULUNDU

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından otomobilde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.