Aksu ve Kepez'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde 7 Eylül'de başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangında 47 vatandaş etkilenirken, ekiplerin bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarına devam ettiği bildirildi
Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda 7 Eylül akşamı başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personelle müdahale edildi.
VALİLİK YANGINDAKİ SON DURUMU AÇIKLADI
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının 7 Eylül saat 16.25'te Aksu ilçesi Karaöz mevkisinde başladığı belirtildi.
Açıklamada, yangın nedeniyle Karaöz Mahallesi'nde 10 hane ve 25 kişinin, Yeşilkaraman Mahallesi'nde 69 hane, 18 ahır ve 256 kişinin, Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde ise 175 hane ve 439 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Yangından 47 vatandaşın etkilendiği, 11 kişinin hastaneye sevk edildiği, 36 kişinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.
BÖLGEYE MOBİL BAZ İSTASYONLARI KURULDU
Valilik açıklamasında, yangından etkilenen bölgelerde mobil iletişim şebekesinde yaşanan kesintiler nedeniyle Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom tarafından mobil baz istasyonu araçlarının bölgeye gönderildiği belirtildi.
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye çevre illerden ekip, iş makinesi, arazöz ve itfaiye araçlarının sevk edildiği ifade edildi.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aksu'da 48 hanede bulunan 189 kişiye psikososyal destek sağlandığı bildirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde ise 3 binanın acil yıkılacak, 13 binanın az hasarlı, 1 binanın ise hasarsız olarak tespit edildiği açıklandı.
Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.