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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da 29 Ekim'de hangi yollar kapalı?

        Ankara'da 29 Ekim'de hangi yollar kapalı?

        Ankara'da Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek Fener Alayı Yürüyüşü nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 23:01 Güncelleme:
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        Ankara'da bu yollar kapatılacak

        Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda 29 Ekim 2026 tarihinde saat 19.30’da gerçekleştirilecek Fener Alayı Yürüyüşü, Kızılay’daki Zafer Çarşısı önünden başlayacak. Atatürk Bulvarı güzergâhında devam edecek yürüyüş, 1. TBMM binasının bulunduğu Cumhuriyet Caddesi’nde sona erecek.

        Yürüyüş kapsamında alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri doğrultusunda, 29 Ekim Perşembe günü saat 17.00’den itibaren Atatürk Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümünün tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

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        Ayrıca Cumhuriyet Caddesi’nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve söz konusu güzergâhlara bağlanan tüm yollar da çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ankara
        #29 Ekim
        #kapalı yollar
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