Ankara'da bazı yollar kapalı olacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 06.00'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

Tren Garı Kavşağı ile kavşağa açılan yan varyantların tamamında (alt geçit hariç) araç geçişine izin verilmeyecek.

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