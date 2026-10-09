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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da bazı yollar kapalı olacak

        Ankara'da bazı yollar kapalı olacak

        Ankara Tren Garı önünde Cumartesi günü düzenlenecek anma programı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 22:01 Güncelleme:
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        Ankara'da bazı yollar kapalı olacak

        Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 06.00'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

        Tren Garı Kavşağı ile kavşağa açılan yan varyantların tamamında (alt geçit hariç) araç geçişine izin verilmeyecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ankara
        #kapalı yollar
        #haberler
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