Ankara'da bazı yollar kapalı olacak
Ankara Tren Garı önünde Cumartesi günü düzenlenecek anma programı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
Giriş: 09 Ekim 2026 - 22:01 Güncelleme:
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 06.00'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.
Tren Garı Kavşağı ile kavşağa açılan yan varyantların tamamında (alt geçit hariç) araç geçişine izin verilmeyecek.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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