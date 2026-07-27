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        Haberler Gündem Ankara’da bir işletmeye yönelik “müstehcenlik” soruşturması: 7 şüpheliye tutuklama talebi

        Ankara’da bir işletmeye yönelik “müstehcenlik” soruşturması: 7 şüpheliye tutuklama talebi

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Sixties Pub isimli işletmede cinsel amaçlı eğlenceler düzenlendiği, müstehcen ve genel ahlaka aykırı eylemler gerçekleştirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 şüphelinin tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 21:04 Güncelleme:
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        Ankara'da "müstehcenlik" soruşturması: 7 tutuklama

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Sixties Pub isimli işletmeye yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada; CİMER üzerinden yapılan ihbarlar, bilgi sahibi kişilerin beyanları, açık kaynak araştırmaları ve işletmenin Instagram hesabında paylaşılan görüntülerin incelenmesi sonucunda, işletmede cinsel amaçlı eğlenceler düzenlendiği, müstehcen ve genel ahlaka aykırı eylemler gerçekleştirildiğine ilişkin tespit yapıldığı belirtildi.

        Başsavcılığın talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Temmuz 2026 tarihinde işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği kaydedildi.

        İşlemler sonucunda aralarında işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da bulunduğu toplam 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 227’nci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen suçlara muhalefet ettikleri iddiasıyla 27 Temmuz 2026 tarihinde tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

        Başsavcılığın açıklamasında, “Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

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