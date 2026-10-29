Ankara'da TDT Zirvesi kapsamında asayiş ve trafik denetimi
Başkent'te, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yürütülen güvenlik tedbirleri çerçevesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi
Giriş: 29 Ekim 2026 - 03:03 Güncelleme:
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen uygulamada, çeşitli şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim ve kontroller yapıldı.
AA'nın haberine göre, ekiplerce sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi, araçlarda asayiş araması gerçekleştirildi. Bazı sürücülere ise cezai işlem uygulandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ