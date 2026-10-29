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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da TDT Zirvesi kapsamında asayiş ve trafik denetimi

        Ankara'da TDT Zirvesi kapsamında asayiş ve trafik denetimi

        Başkent'te, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yürütülen güvenlik tedbirleri çerçevesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 03:03 Güncelleme:
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        Ankara'da TDT Zirvesi kapsamında denetim

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen uygulamada, çeşitli şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim ve kontroller yapıldı.

        AA'nın haberine göre, ekiplerce sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi, araçlarda asayiş araması gerçekleştirildi. Bazı sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

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        #Türk Devletleri Teşkilatı
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