Ankara merkezli 'change araç' operasyonu: 12 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek (change) haksız kazanç elde eden 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, depremlerde ağır hasar gören ve tamir edilemeyecek durumdaki araçları satın alan şüphelilerin, haciz ve yakalama kaydı bulunan araçlar ile yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek üçüncü kişilere sattıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle elde ettikleri suç gelirlerini; eş, kardeş, anne ve üçüncü kişiler adına mal varlığı edinerek akladıkları değerlendirildi.

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Bu kapsamda Ankara, Tokat ve Kırşehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 183 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Suç gelirlerinin kaynağı ve bağlantılı mal varlığı hareketlerinin tespitine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

*Fotoğraf temsilidir.