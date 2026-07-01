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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Metropolis'te iki görev

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir, 2027-2029 döneminde Metropolis Yönetim Kurulu Saymanlık görevine seçilirken; Antalya Büyükşehir Belediyesi de Metropolis Eğitim Merkezi olarak yetkilendirildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 14:40 Güncelleme:
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        Antalya Büyükşehir'e Metropolis'te iki görev

        Fas'ın Tanca şehrinde gerçekleştirilen Metropolis Genel Kurulu'na Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir katıldı. Metropolis'in 2024-2026 dönemindeki çalışmalarının değerlendirildiği kurulda 2027-2029 Stratejik Eylem Planı ele alındı.

        ANKA'nın haberine göre, Genel Kurul'da alınan kararlarla Antalya, yalnızca Metropolis ağına üye bir şehir olmanın ötesine geçerek hem küresel yönetişim mekanizmasında hem de uluslararası kapasite geliştirme çalışmalarında aktif sorumluluk üstlenen şehirlerarasında yer aldı.

        DEMİR, YÖNETİM KURULU SAYMANI SEÇİLDİ

        Metropolis Yönetim Kurulu'nda görev alacak Genel Kurul üye seçimlerinde ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir, 2027–2029 dönemi için Metropolis Yönetim Kurulu Saymanı seçildi.

        Metropolis'in en üst karar organı olan yönetim kurulu bünyesinde yürütülen saymanlık görevi; organizasyonun mali yapısının yönetimi, bütçe süreçlerinin gözetimi ve kurumsal sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından stratejik önem taşıyor.

        EĞİTİM MERKEZİ OLARAK YETKİLENDİRİLDİ

        Genel Kurul'da alınan bir diğer önemli karar ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Metropolis International Training Institute (MITI) Eğitim Merkezi olarak yetkilendirilmesi oldu. Antalya'nın MITI Eğitim Merkezi olarak kabul edilmesiyle birlikte, Büyükşehir Belediyesi uluslararası eğitim programlarına ev sahipliği yapabilecek, küresel ölçekte bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sunabilecek. Yetkilendirmeyle Büyükşehir Belediyesi, bilgi üreten, eğitim veren, kapasite geliştiren ve küresel belediyecilik anlayışına yön veren referans şehirlerden biri olacak.

        Metropolis Genel Kurulu'nda alınan bu iki önemli karar ile Antalya'nın uluslararası kent ağlarındaki rolü yeni bir aşamaya taşındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, artık yalnızca küresel şehir ağlarının bir üyesi değil; yönetişim süreçlerine katkı sunan, uluslararası eğitim faaliyetlerine liderlik eden ve şehirlerarasında bilgi paylaşımını destekleyen öncü metropoller arasında yer alacak.

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