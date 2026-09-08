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        Haberler Gündem Güvenlik Antalya'da eczacılara 'yeşil reçete' operasyonu: 7 tutuklama

        Antalya'da eczacılara 'yeşil reçete' operasyonu: 7 tutuklama

        Antalya Korkuteli'nde eczacılara yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan, CHP'li 2 belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 05:11 Güncelleme:
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        Eczacılara 'yeşil reçete' operasyonu: 7 tutuklama

        Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeşil reçeteli ilaçların usulsüz şekilde temini ve satışı iddiasıyla eczacılara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda 3 eczacı ve 4 eczane personeli gözaltına alındı.

        Antalya Büyükşehir ve Korkuteli belediye meclis üyesi aynı zamanda eczacı da olan CHP'li Celal Koç ve Cennet Turhan ile Akif Çalar, Ramazan Akbaş, Hüseyin Koyunlu, Halil Nizam ve Betül Atcı işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. DHA'nın haberine göre, ifadeleri geç saate kadar süren 7 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

        *Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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