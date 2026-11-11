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        Haberler Gündem Güncel Antalya’da üst düzey güvenlik tedbiri

        Antalya’da üst düzey güvenlik tedbiri

        Antalya'da 11–12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek COP31 Dünya Liderler Zirvesi kapsamında, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla kent genelinde üst düzey güvenlik ve ulaşım tedbirleri uygulanacağı bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 00:21 Güncelleme:
        Antalya'da üst düzey güvenlik tedbiri

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, özellikle sabah 08.00–10.00 saatleri arasında, zirve kapsamında uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirleri nedeniyle ana güzergâhlarda yoğunluk yaşanabileceği öngörüldüğü, bu nedenle vatandaşların mümkün olduğu ölçüde bu saatler arasında özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istendi.

        Açıklamada, "Bu önemli organizasyon süresince trafik akışının güvenli ve kesintisiz sağlanması, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının ve ulaşım ihtiyaçlarının mümkün olan en az düzeyde etkilenmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Özellikle sabah 08.00–10.00 saatleri arasında, zirve kapsamında uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirleri nedeniyle ana güzergahlarda yoğunluk yaşanabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızdan, mümkün olduğu ölçüde bu saatler arasında özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını, zorunlu seyahatlerini farklı saatlere planlamalarını ve alternatif güzergâhları tercih etmelerini önemle rica ediyoruz. Önceliğimiz, Antalya’da yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatını aksatmadan bu önemli uluslararası organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmektir. Alınan tedbirlerin amacına ulaşması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve herkesin güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımını sürdürebilmesi için vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılık ve iş birliği büyük önem taşımaktadır" denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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