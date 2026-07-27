Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Araca girdi, sürücüyü darp etti!

        Araca girdi, sürücüyü darp etti!

        Niğde'de trafikte dehşet anları yaşandı. Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada otomobilinden inen sürücü, tartıştığı kargo çalışanını aracının içinde darbetti. Darp anı bir motosiklet sürücünün kask kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 15:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Araca girdi, sürücüyü darp etti!

        Niğde'de trafikte çıkan tartışmada otomobilinden inen sürücü, tartıştığı kargo çalışanını aracının içinde darbetti. Darp anı bir motosiklet sürücünün kask kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Sıralı Mahallesi Ayhan Şahenk Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte bir kargo şirketine ait kamyonetinin sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

        Otomobilinden inen sürücü, kargo kamyonetine girerek sürücüyü darbetti. Darp anı, olaya müdahale etmeye çalışan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Çevredekilerin araya girmesiyle arbede sona ererken, taraflar bölgeden ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boşanma aşamasındaki eşi ile kızını rehin aldı, 3 saatte ikna edildi

        ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde ayrılık sürecinde olduğu S.B.'nin (35) evine gelen G.B. (32), eşi ile kızını rehin aldı. Kadının öncesinde telefonunda yüklü KADES uygulaması tuşuna basması ile adrese gelen ekiplerin çabası sonrasında 3 saatte ikna edilen G.B., gözaltına alındı.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!
        Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
        Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Feyyaz Şerifoğlu baba oldu
        Feyyaz Şerifoğlu baba oldu
        Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!
        Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı