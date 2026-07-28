Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
Beşiktaş'ta stoper transferi için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Bundesliga ekibi Stuttgart'ta forma giyen Jeff Chabot geldi. Leo Pereira için ise kulübü Flamengo ile bonservis pazarlığı sürüyor.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun, Spezia döneminden öğrencisi olan Jeff Chabot'u kadrosunda görmek istediği belirtildi. Yönetimin, 28 yaşındaki savunmacının transferi için girişimlere başladı.
Siyah-beyazlılar, Chabot'un kulübü Stuttgart ile görüşmelere başlarken ve oyuncu cephesiyle de temaslarını sürdürüyor.
Jeff Chabot, 2025/26 sezonunda Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 41 resmi maça çıktı. Alman savunmacı bu karşılaşmaların 40'ına ilk 11'de başlarken, Bundesliga'da 27, Almanya Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde 8 ve Süper Kupa'da 1 maçta görev yaptı
PEREIRA'DA PAZARLIK SÜRÜYOR!
Beşiktaş'ın stoper transferindeki ana hedefi ise Flamengo forması giyen Leo Pereira.
30 yaşındaki Brezilyalı savunmacı ve kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.
Oyuncuyla görüşmelerde mesafe kat eden Beşiktaş kulübü ile ise bonservis pazarlığında.
Siyah-beyazlıların 10 milyon Euro'luk ilk resmi teklifi reddedilirken görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.