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        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!

        Beşiktaş'ta stoper transferi için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Bundesliga ekibi Stuttgart'ta forma giyen Jeff Chabot geldi. Leo Pereira için ise kulübü Flamengo ile bonservis pazarlığı sürüyor.

        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 12:02 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun, Spezia döneminden öğrencisi olan Jeff Chabot'u kadrosunda görmek istediği belirtildi. Yönetimin, 28 yaşındaki savunmacının transferi için girişimlere başladı.

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        Siyah-beyazlılar, Chabot'un kulübü Stuttgart ile görüşmelere başlarken ve oyuncu cephesiyle de temaslarını sürdürüyor.

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        Jeff Chabot, 2025/26 sezonunda Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 41 resmi maça çıktı. Alman savunmacı bu karşılaşmaların 40'ına ilk 11'de başlarken, Bundesliga'da 27, Almanya Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde 8 ve Süper Kupa'da 1 maçta görev yaptı

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        PEREIRA'DA PAZARLIK SÜRÜYOR!

        Beşiktaş'ın stoper transferindeki ana hedefi ise Flamengo forması giyen Leo Pereira.

        30 yaşındaki Brezilyalı savunmacı ve kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

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        Oyuncuyla görüşmelerde mesafe kat eden Beşiktaş kulübü ile ise bonservis pazarlığında.

        Siyah-beyazlıların 10 milyon Euro'luk ilk resmi teklifi reddedilirken görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

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