184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık

Almanya'da bir dönem ülkenin önemli sanayi merkezlerinden biri olan 184 yıllık tarihi fabrika, yalnızca 1 Euro başlangıç fiyatıyla yatırımcı arıyor.

Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Tangerhütte kent yönetimi, Magdeburg'un kuzeyinde bulunan tarihi sanayi kompleksini açık artırmayla satışa çıkardı. 1842 yılında bölgede demir cevheri yataklarının keşfedilmesinin ardından kurulan tesis, yıllar içinde küçük bir kasaba olan Tangerhütte'yi önemli bir sanayi merkezine dönüştürdü. Fabrikada bir dönem 1.500'den fazla kişi istihdam edildi.

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DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRACAT YAPTI

yüzyılın sonlarındaki sanayi büyümesi döneminde fabrika; sokak lambaları, döner merdivenler, küvetler ve çay köşkleri gibi ürünler üretiyordu. Ürünler yalnızca Almanya'da değil, Japonya, Mısır ve Arjantin gibi ülkelere de ihraç edilerek uluslararası ün kazandı.

Ancak Doğu Almanya'nın (GDR) dağılmasının ardından tesis faaliyetlerini kademeli olarak durdurdu ve zamanla atıl hale geldi.

ŞARTLARI AĞIR

Kent yönetimi, tarihi yapıyı yeniden ekonomiye kazandırabilecek bir yatırımcı bulabilmek amacıyla başlangıç satış fiyatını sembolik olarak 1 euro olarak belirledi. Açık artırmaya katılmak isteyen yatırımcıların 30 Eylül'e kadar başvuru yapması gerekiyor.

Bununla birlikte yeni sahibi önemli yükümlülükler üstlenecek. Satış şartnamesine göre yatırımcının, kültürel miras statüsündeki tarihi cepheleri vakit kaybetmeden güçlendirmesi ve yapının uzun vadeli korunmasını sağlaması zorunlu olacak. Bu nedenle sembolik satış bedeline rağmen fabrikanın yeniden ayağa kaldırılması için ciddi yatırım yapılması bekleniyor.