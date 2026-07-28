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        Haberler Dünya Fransa tarihinin en büyük yangın felaketiyle mücadele ediyor

        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketiyle mücadele ediyor

        Bir haftadır tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşayan Fransa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Bir haftadır devam eden yangında 42 bini aşkın hektar alan alevlere teslim olurken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkede etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 14:15 Güncelleme:
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        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!

        Fransa ve İspanya'da on binlerce kişinin tahliyesine neden olan dev orman yangınlarını kontrol altına alma çabaları sürüyor. İtfaiye ekipleri, yarından itibaren yeni bir sıcak hava dalgası etkisini göstermeden önce daha elverişli hava koşullarından yararlanarak alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

        Fransa'nın Bordeaux bölgesinde itfaiyeciler gece boyunca orman yangınını kontrol altına alırken, İspanya'da yetkililer orta kesimdeki Toledo eyaletinde bulunan 11 yerleşim yerinden dokuzundaki sakinlerin evlerine dönmesine izin verdi.

        Ancak Madrid ve çevre eyaletlerde yangınlar hala kontrol altına alınabilmiş değil. Bu nedenle bölgede alarm seviyesi yükseltildi.

        Tahliye edilen İspanyol vatandaşlardan biri, yaşadıklarını "kızıl bir cehennem" olarak tanımlayarak, insanların üzerlerindeki kıyafetlerden başka hiçbir şey alamadan kaçmak zorunda kaldığını anlattı.

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        Avrupa, bu yıl rekor düzeyde sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kaldı. Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin sıcaklıkları ve kuraklığı artırarak orman yangınlarının daha hızlı yayılmasına, daha uzun sürmesine ve daha yıkıcı hale gelmesine neden olduğunu belirtiyor.

        BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

        Fransa'nın güneybatısındaki Gironde'da yaklaşık 1 haftadır devam eden yangın henüz söndürülemezken, vilayette 4 bin kişi daha tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Yerel basının, Gironde Valiliği açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, Gironde'a bağlı Lacanau tatil beldesindeki kamplarda, köylerde ve eğlence merkezlerinde konaklayan 4 bin kişi, yangın riski nedeniyle kaldıkları yerlerden çıkarıldı.

        Vilayette 22 Temmuz'dan bu yana etkili olan yangınlarda 220 bini aşkın kişi tahliye edilmişti. Söndürme çalışmalarına Avrupa ülkelerinin de destek verdiği yangında, şu ana kadar 42 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

        Yangın henüz söndürülemezken, 2 bini aşkın itfaiye görevlisi ve onlarca yangın söndürme aracı ile havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

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        MACRON: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA YAŞADIĞIMIZ EN ZORLU DÖNEM

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bugün karşı karşıya olduğumuz durum şimdiye kadar kaydedilen en ağır tablo, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığımız en zorlu dönem" dedi.

        Macron, pazartesi gecesi Bordeaux'da acil durum ekiplerine yaptığı açıklamada, "Tam anlamıyla eşi benzeri görülmemiş bir orman yangınıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

        Fransa'da bu yıl çıkan orman yangınları, 2006'dan bu yana aynı dönemde görülen en geniş alanı kül etti.

        MACRON'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye’ye teşekkür etti.

        Macron, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Fransa’ya yangın söndürme uçağı gönderildiğine ilişkin X paylaşımını alıntıladı. Macron, Türkçe yaptığı al bayraklı paylaşımda "Teşekkürler Türkiye" ifadesini kullandı.

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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İspanya’nın ardından Fransa’ya da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağı gönderdiklerini belirtmişti.

        Yumaklı, "Türkiye sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir." ifadesini kullanarak, görev için yola çıkan ekiplere başarı dileklerini iletmişti.

        Paylaşımında, ormanların gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miras olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesine yer vermişti.

        4'ÜNCÜ SICAK HAVA DALGASI

        Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da, bu yılın 4'üncü sıcak hava dalgasının etkili olduğu bildirildi.

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        Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, özellikle ülkenin güneybatısında sıcaklıkların genel olarak 36 ila 38 derecede seyredeceğini, bazı illerde sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını açıkladı.

        Ülke genelinde ise sıcaklıkların 32 ila 35 derecede seyredeceğini duyuran Meteo-France, Paris'te de termometrelerin 33 derece civarında olacağını belirtti.

        Yarın zirveyi görecek sıcaklıklarla, kuzeydeki Manche vilayeti hariç ülke genelinde bu sezonun 4'üncü sıcak hava dalgasının etkisinin görülmeye başlandığı kaydedildi.

        Fransa'da haziranın son haftaları ile temmuzun ilk haftalarında görülen sıcak hava dalgasında ölenlerin sayısı geçmiş yılların ortalamalarına kıyasla yüzde 36 artmıştı.

        Bu tarihlerde geçmiş yıllara kıyasla 5 bin 767 fazladan ölüm kaydedilmişti.

        Öte yandan ülkenin güneybatısında devam eden yangınlarla mücadele sürerken, hava koşullarının yangınları hızlandırdığı ve kuraklığı artırdığı belirtiliyor.

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