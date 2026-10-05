ASAT'a "Mavi Su Verimliliği" belgesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ASAT, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında, Kentsel Su Verimliliği Sektörü-Yerel Yönetimler Kategorisi'nde "Mavi Su Verimliliği Belgesi" almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri de dikkate alınarak yürütülen çalışmalar kapsamında Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), su verimliliğinin kurumsal olarak yönetilmesine yönelik uygulamalarını geliştirdi.

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Yapılan çalışmalar sonucunda ASAT'ın su verimliliği uygulamaları Mavi Su Verimliliği Belgesi ile tescillendi. Mavi Su Verimliliği Belgesi; su kullanımının izlenmesi ve kayıt altına alınması, mevcut durumun değerlendirilmesi, su verimliliği hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda çalışmaların planlanmasını içeren bir sistemin oluşturulmasını esas alıyor.

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Mavi Su Verimliliği Belgesi ile birlikte su verimliliği alanındaki çalışmalarını daha sistematik bir yapı içerisinde sürdüren ASAT'ın, su kaynaklarının korunması ve etkin kullanılmasına yönelik uygulamalarını geliştirmeye devam edeceği belirtildi. Çalışmaların, Antalya'nın mevcut ve gelecekteki su ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacak şekilde yürütüleceği kaydedildi.