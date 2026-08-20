ASKİ'den 500 milyon dolarlık yatırım

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün yatırım programında yer alan Ankara Merkezi (Tatlar) Atıksu Arıtma Tesisi, Güdül-Beypazarı-Ayaş-Çayırhan (Nallıhan) İçmesuyu Temin ve Ankara Metropolkent Su Kayıpları Azaltılması projelerinin tamamı uzun vadeli uluslararası finansmanla gerçekleştirilecek. Yaklaşık 500 milyon dolarlık toplam yatırım büyüklüğüne sahip projelerin uygulama ve yapım süreçleri de uluslararası ölçeklere uygun olacak. Ankara’ya uzun ömürlü, sürdürülebilir ve güçlü bir altyapı kazandırılacak.

"UZUN VADELİ DIŞ FİNANSMAN ONAYINI ALDIK"

Üç proje için uzun vadeli dış finansman onayını aldıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 3 büyük projemiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman onayını aldık. Bu kaynakla; Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’ne 306,3 milyon dolar, Güdül, Beypazarı, Ayaş ve Çayırhan’ın içme suyu yatırımlarına 90 milyon dolar ve Ankara genelinde su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına 84,4 milyon dolar yatırım yapacağız. Başkentimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ALTYAPIDA YENİ BİR DÖNEM

2054 Ankara Master Planı doğrultusunda hazırlanan ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan yatırımlarla; Ankara'nın içme suyu güvenliğinin güçlendirilmesi, su kayıplarının azaltılması, atıksu arıtma kapasitesinin artırılması ve arıtılmış suyun yeniden kullanılması hedefleniyor. Ankara'nın yalnızca bugünkü ihtiyaçlarını değil, gelecek yıllardaki nüfus artışını, iklim değişikliğinin etkilerini ve su kaynakları üzerindeki artan baskıyı dikkate alan projeler, Başkent'in altyapısında da yeni bir dönemin kapısını açacak.

Toplam yatırım bedeli yaklaşık 500 milyon dolar olan üç proje; uzun vadeli uluslararası finansman modeli ve uluslararası standartlara uygun yapım süreçleriyle Ankara'nın altyapısında yeni bir dönemi başlatacak. 2054 Ankara Master Planı doğrultusunda hayata geçirilecek yatırımlarla ASKİ, günübirlik çözümler yerine Ankara’nın gelecek on yıllarını güvence altına alacak sürdürülebilir bir su yönetimi ve güçlü bir altyapı sistemi oluşturmayı hedefliyor.