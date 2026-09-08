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        Atama kararları Resmi Gazete'de

        Sayıştay ve bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 00:35 Güncelleme:
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        Atama kararları Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sayıştay Savcılığına Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akcan getirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bitlis İl Kültür Turizm Müdürlüğüne Osman Fadıl Üner atandı.

        Kararla birlikte, Mersin İl Kültür Turizm Müdürü Hakan Doğanay görevinden alınırken yerine, Malatya İl Kültür Turizm Müdürü Yener Oba getirildi. Abdullah Oğuz Aksaray İl Kültür Turizm Müdürlüğüne, Süleyman Demirtaş ise Samsun İl Kültür Turizm Müdürlüğüne atandı.

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        Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Faruk Berat Akçeşme getirildi.

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        #Resmi Gazete
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        #haberler
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