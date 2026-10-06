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        Haberler Gündem Güncel Muş'ta atık malzemelerle "Afet Eğitim ve Macera Parkı" kuruluyor

        Muş'ta atık malzemelerle "Afet Eğitim ve Macera Parkı" kuruluyor

        Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından afetlere karşı bilinç oluşturmak ve doğru müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak öğretmek amacıyla atık ve hurda malzemeler değerlendirilerek "Afet Eğitim ve Macera Parkı" kuruluyor. Afetlere Müdahale Şube Müdür Vekili Metin Yıldız, "Bildiğimiz kadarıyla bölgemizde bu kapsamda uygulamalı bir afet eğitim alanı bulunmuyor. Bu nedenle buranın yalnızca Muş için değil, çevre illerimiz için de önemli bir eğitim merkezi olacağını düşünüyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 17:52 Güncelleme:
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        Atık malzemelerle "Afet Eğitim ve Macera Parkı"
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        Muş'ta afet bilincinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Afet Eğitim ve Macera Parkı'nın yapımı devam ediyor. AFAD personeli ve gönüllülerin kendi imkanları ve emekleriyle hazırladığı parkta, çocuklar ve yetişkinlerin afet anında doğru davranışları uygulamalı olarak öğrenmesi hedefleniyor.

        Yaklaşık yüzde 90'ı atık ve yeniden değerlendirilebilir malzemelerden oluşturulan parkta; deprem simülasyon odası, tırmanma parkurları, borulu kurtarma labirenti, ipli köprü, denge alanları ve yıkılmış yapıların canlandırıldığı bölümler bulunuyor. Ayrıca afet sonrasında karşılaşılabilecek farklı durumlara yönelik uygulamalı eğitim alanları da oluşturuluyor.

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        Parkta eğitim alacak çocuk ve yetişkinlere, deprem sırasında uygulanması gereken "çök-kapan-tutun" hareketi, güvenli tahliye, enkaz ve dar alanlarda hareket etme ile temel arama-kurtarma konularında uygulamalı eğitim verilecek.

        İHA'nın haberine göre, projenin normal şartlarda yaklaşık 35 milyon liraya mal olmasının öngörüldüğü, ancak AFAD personeli ve gönüllülerin çalışmaları ile atık ve hurda malzemelerin yeniden değerlendirilmesi sayesinde yaklaşık 4 milyon liraya tamamlanacak. Böylece projede 30 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlanması hedefleniyor.

        Projeye ilişkin açıklamada bulunan Afetlere Müdahale Şube Müdür Vekili Metin Yıldız, "Afetlere karşı daha bilinçli, daha hazırlıklı ve daha dirençli bir toplum oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eğitim alanının fikri de aslında personelimizin kendi içerisinde yaptığı değerlendirmeler sonucunda ortaya çıktı. Projeyi valimize arz ettik. Valimiz de çalışmayı çok kıymetli buldu ve başından itibaren her türlü desteği verdi. Böylece valimizin güçlü desteği, müdürlüğümüzün koordinasyonu ve personelimizin özverili çalışmasıyla bu alanı adım adım oluşturmaya başladık. Burada tırmanma parkurları, uygulamalı eğitim istasyonları ve simülasyon alanları oluşturuyoruz" dedi.

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        Projenin yaklaşık maliyetinin 33 milyon lira olduğu, ancak 5-6 milyon lira civarında bir harcamayla geri kalan malzemelerin atıl ve hurda malzemelerin yeniden değerlendirilmesi, personelin emeği ve mevcut imkanların kullanılmasıyla karşılandığını söyleyen Yıldız, "Bildiğimiz kadarıyla bölgemizde bu kapsamda uygulamalı bir afet eğitim alanı bulunmuyor. Bu nedenle buranın yalnızca Muş için değil, çevre illerimiz için de önemli bir eğitim merkezi olacağını düşünüyoruz. AFAD personelinden gönüllülerimize, çocuklarımızdan vatandaşlarımıza kadar geniş bir kesim buradan faydalanabilecek. Çalışmalarımız henüz tamamlanmadı. Yeni parkurlar ve eğitim istasyonları ekleyerek burayı sürekli gelişen, yaşayan ve bölgemize hizmet eden güçlü bir eğitim alanına dönüştürmek istiyoruz. Çünkü afetlere hazırlık hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

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