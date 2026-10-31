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        Haberler Gündem Avcılar metrobüs hattında korkutan yangın

        Avcılar metrobüs hattında korkutan yangın

        İstanbul Avcılar'da metrobüs yolundaki alt geçitte elektrik hattında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 00:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Metrobüs hattında korkutan yangın

        Yangın, saat 23.00 sıralarında Avcılar Metrobüs durağında çıktı. Metrobüs yolundaki elektrik hattından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken metrobüs seferleri kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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