Avcılar metrobüs hattında korkutan yangın

Yangın, saat 23.00 sıralarında Avcılar Metrobüs durağında çıktı. Metrobüs yolundaki elektrik hattından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken metrobüs seferleri kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.