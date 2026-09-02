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        "Aydınlatılamayan dosyalar yeniden değerlendiriliyor"

        Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'nda konuştu. Bakan Gürlek, "Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'mızın çalışmalarıyla, geçmişte aydınlatılamamış dosyaları, günümüz teknolojileriyle ve kriminal imkanlarla yeniden değerlendiriyoruz. Kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın, hukukun imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 10:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Aydınlatılamayan dosyalar yeniden değerlendiriliyor"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

        Konuşmasında, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, bu dönemi aynı zamanda adaletin yüzyılı kılmak istiyoruz. Adaletin Yüzyılı bizim için yalnızca bir slogan değildir." diyen Gürlek şunları kaydetti:

        "Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ulaştığı, yargılamaların makul sürede sonuçlandığı, hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin arttığı, savunmanın güçlendiği, adaletin işinin kolaylaştığı ve teknolojinin adalet hizmetinin hızına ve kalitesine katkı sunduğu bir Türkiye hedefimizdir. Bu nedenle reform anlayışımızı, yalnızca kanun değişiklikleriyle sınırlı tutmuyor, yargının günlük işleyişini daha verimli bir hale getirecek sistemleri de kuruyoruz."

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        Gürlek ayrıca, "Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmalarıyla, geçmişte aydınlatılamamış dosyaları, günümüz teknolojileriyle ve kriminal imkanlarla yeniden değerlendiriyoruz. Kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın, hukukun imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

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        #haberler
        #son dakika
        #Akın Gürlek
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