Bağcılar Kitap Fuarı açıldı

İstanbul'un Bağcılar Belediyesi'nin 5'inci Bağcılar Kitap Fuarı'nın (BKF) açılışına, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve çok sayıda kitapsever katıldı. 2- 11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarın onur konuğu ise Yazar Tarık Tufan oldu.

Fuarda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar Kitap Fuarımız kıymetli Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi Bağcılarımıza önemli bir değer olarak bugün bir marka haline gelmiş durumda. Hamdolsun ilçe kitap fuarlarının ötesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin kitap fuarlarıyla yarışır noktaya gelen bir boyuta ulaşması da bizleri ziyadesiyle mutlu etmekte. Birçok yayınevinin burada yer almasının yanı sıra, ülkemize değer katan birçok yazarımızın, şairimizin, önemli isimlerinin de vatandaşlarımızla buluşması bu kitap fuarına başka bir kıymet ve değer kazandırmıştır" dedi.

REKLAM

Özdemir, "Bunun yanı sıra bir kitap fuarında olan alışageldik birçok başlığın yanı sıra bir festivale dönüşen meydan etkinliklerimizde de kitap fuarımız, toplumumuzun daha da fazla bir araya gelmesine vesile olmuştur. İnanıyorum ki nice kitap fuarlarıyla Bağcılarımızın gençleri fazlasıyla kitapla buluşacak ve geleceğe dair gelişim sürecindeki bu kitap fuarının etkisini daha da fazla kendisinde hissedecek" diye konuştu.

Bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bu kitap fuarı 2022 Ekim ayında ilk Abdullah Başkanımızın başkanlığında kurulmuştu. Bugün 5'incisini gerçekleştiriyoruz. Yani bu işin vizyonunu, misyonunu ilk gerçekleştiren başkanımdır. Biz de ondan almış olduğumuz emaneti bu zamanlara kadar getirmeyi başardık. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam ettiririz. Kitap fuarımız 2-11 Ekim arasında bu alanda gerçekleştirilecek. 57 tane yayıncı, yazarlarımız, düşünürlerimiz, aydınlarımız, çok değerli hocalarımızın da imza günleriyle, söyleşileriyle 2 hafta sonu ile birlikte haftaya pazar günü kapanışını hep birlikte burada gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kültür-sanat alanında birçok iş yaptıklarını Yıldız, "Tabii biz Abdullah Özdemir Başkanımızdan devraldığımız bu süreçte özellikle onun şöyle bir misyonu vardı: 'Bağcılar'ı kültür-sanat noktasında diğer ilçelerden ayıracağız. Eğer geri kalmışsa da en öne getireceğiz demişti. O şekilde çalışmalarını sürdürüyordu. Tabii biz de aynı şekilde o çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kültür-sanat alanında birçok iş yapıyoruz. Yaklaşık 1-1,5 ay sonra tiyatro binamızın açılışını yapacağız. Bu sayede ilk defa Bağcılar'a Devlet Tiyatroları gelecek. Bu bir ilktir. Bu işin başlangıcını da kıymetli başkanımız yapmıştı ve bitişini de açılışı da bize nasip olacak. Birçok kütüphane, etüt merkezi yapıyoruz. Şu an Bağcılar'ımızda kütüphane ve etüt sayımız 17'yi buldu. Yeni yapacağımız, yeni yatırımlarımız var. Valiliğimizle YİKOB üzerinden yapacağımız yatırımlar var ki 5 ayrı mahallede yapacağımız bu yatırımların içinde de yine kütüphanelerimiz, etüt merkezlerimiz var. Bunlardan sonra kütüphane sayısı, kitap sayısı ki şu an kitap sayımız 78 binleri aştı kütüphanelerimizde İstanbul'da 1 numaralı ilçe olacağız inşallah. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.