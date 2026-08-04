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        Haberler Gündem Bakan Gürlek, Bakan Işıkhan ile bir araya geldi

        Bakan Gürlek, Bakan Işıkhan ile bir araya geldi

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile biraraya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 02:05 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek, Bakan Işıkhan ile bir araya geldi

        Adalet Bakanı Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Çalışma hayatının güçlendirilmesine yönelik Bakanlıklarımız arasındaki işbirliğini değerlendirdik. Sayın Bakanımıza nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."

        *Haberin görseli ANKA'ya aittir.

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