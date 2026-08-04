Bakan Gürlek, Bakan Işıkhan ile bir araya geldi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile biraraya geldi.
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 02:05 Güncelleme:
Adalet Bakanı Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Çalışma hayatının güçlendirilmesine yönelik Bakanlıklarımız arasındaki işbirliğini değerlendirdik. Sayın Bakanımıza nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."
*Haberin görseli ANKA'ya aittir.
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