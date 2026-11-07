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        Haberler Gündem Bakan Kurum, Antalya'daki COP31 konferansı öncesinde gönüllü gençlerle bir araya geldi

        Bakan Kurum, Antalya'daki COP31 konferansı öncesinde gönüllü gençlerle bir araya geldi

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31 konferansı kapsamında gerçekleştirilen "Gönüllüler Buluşması" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Programa Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen da katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 17:38 Güncelleme:
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        Bakan Kurum, COP31 gönüllüleriyle buluştu

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "COP31 Gönüllüler Buluşması" etkinliğine katıldı. Anadolu Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen programda gençlerle bir araya gelen Bakan Kurum, katılımcılara hitap etti.

        AVUSTRALYALI BAKAN DA PROGRAMA KATILDI

        Etkinliğe Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen da katıldı. Gençlerle bir araya gelen Bowen, programda teşekkür konuşması yaptı.

        Bakan Kurum da etkinlik kapsamında katılımcılara seslendi. Programın ardından gönüllü gençlerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

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        #Antalya
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