Bakan Kurum, Antalya'daki COP31 konferansı öncesinde gönüllü gençlerle bir araya geldi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "COP31 Gönüllüler Buluşması" etkinliğine katıldı. Anadolu Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen programda gençlerle bir araya gelen Bakan Kurum, katılımcılara hitap etti.

AVUSTRALYALI BAKAN DA PROGRAMA KATILDI

Etkinliğe Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen da katıldı. Gençlerle bir araya gelen Bowen, programda teşekkür konuşması yaptı.

Bakan Kurum da etkinlik kapsamında katılımcılara seslendi. Programın ardından gönüllü gençlerle hatıra fotoğrafı çektirildi.