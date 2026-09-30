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        Haberler Gündem Bakan Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti

        Bakan Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 22:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Uraloğlu, Cemil Tugay'ı kabul etti

        Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik.

        Görüşmemizde İzmir’in ulaşım gündemini, Bakanlığımızın sorumluluğundaki çalışmalarla yerel yönetimin sorumluluk alanlarını ve şehir içi ulaşımda koordinasyon imkanlarını değerlendirdik. İzmir’in ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumların sorumlulukları çerçevesinde üzerimize düşen çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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        #Cemil Tugay
        #haberler
        #İzmir Büyükşehir Belediyesi
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