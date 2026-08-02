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        Haberler Gündem Bakırköy'de genel adaba ve ahlaka aykırı davranan çifte gözaltı

        Bakırköy'de genel adaba ve ahlaka aykırı davranan çifte gözaltı

        İstanbul'un Bakırköy ilçesinde parkta genel ahlaka ve adaba aykırı hareketlerde bulunan çift, yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 04:42 Güncelleme:
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        Parkta genel adaba ve ahlaka aykırı davranan çifte gözaltı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy ilçesindeki bir parkta bankta oturan biri kadın diğeri erkek 2 kişinin uygunsuz davranışlar sergilediği görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre, ekipler, kamera ve saha çalışmaları neticesinde genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunan kişilerin J.R.S.A.M. (19) isimli kadın ile Z.M.A.E. (22) isimli erkek şahıs olduğunu tespit etti.

        Kimlik bilgilerinden yola çıkan ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

        Yakalanan şahıslar hakkında "hayasızca hareketler" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından kadın ve erkek şahıslar adliyeye sevk edildi.

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