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        Haberler Gündem Balıkesir Sındırgı’da kamyondan ormana sıçrayan yangına müdahale sürüyor

        Balıkesir Sındırgı’da kamyondan ormana sıçrayan yangına müdahale sürüyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Yangına 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz ve 269 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 18:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kamyon yangını ormana sıçradı

        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın, kısa sürede yol kenarındaki ormanlık alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı.

        YANGIN KAMYONDAN ORMANA SIÇRADI

        Yangın, saat 13.30 sıralarında Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir kamyonda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

        269 PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz ve 1 iş makinesi sevk edildi. Toplam 269 personel, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        FOTO: İHA

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        #Sındırgı yangın
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