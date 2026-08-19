Balıkesir Sındırgı’da kamyondan ormana sıçrayan yangına müdahale sürüyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Yangına 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz ve 269 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor
Giriş: 19 Ağustos 2026 - 18:05 Güncelleme:
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın, kısa sürede yol kenarındaki ormanlık alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı.
YANGIN KAMYONDAN ORMANA SIÇRADI
Yangın, saat 13.30 sıralarında Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir kamyonda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.
269 PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz ve 1 iş makinesi sevk edildi. Toplam 269 personel, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
FOTO: İHA
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