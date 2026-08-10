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        Haberler Gündem Bartın’ın Kozcağız beldesindeki uygulamada 75 gram metamfetamin ele geçirildi

        Bartın’ın Kozcağız beldesindeki uygulamada 75 gram metamfetamin ele geçirildi

        Bartın'ın Kozcağız beldesinde jandarmanın yol kontrolünde narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin kaputunun altından 75 gram metamfetamin çıktı. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 18:56 Güncelleme:
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        Uyuşturucuyu kaput altına gizlediler

        Bartın’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrolünde bir otomobilin kaputunun altına gizlenmiş 75 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan S.U. (27) ve E.M. (29) gözaltına alındı.

        Olay, saat 22.10 sıralarında Kozcağız beldesinde meydana geldi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada narkotik köpeği bir otomobile tepki verdi.

        UYUŞTURUCU KAPUTUN ALTINDAN ÇIKTI

        Ekiplerin otomobilin kaputunun altında ve araçta bulunan kişilerin üzerinde yaptığı aramada toplam 75 gram metamfetamin ele geçirildi.

        S.U. ve E.M. gözaltına alınırken, haklarında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan soruşturma başlatıldı.

        ŞÜPHELİNİN EVİNDE DE ARAMA

        Soruşturma kapsamında S.U.’nun ikametinde yapılan aramada bir hassas terazi ile yaklaşık 50 ve 60 gram ağırlığında tütün parçacıkları bulunan iki paket ele geçirildi. Paketlerden birinde ayrıca üzerinde “mon amour” ve “aseton” ibareleri bulunan sıvı madde bulunduğu belirtildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesine sevk edilen şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.

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        #bartın
        #kozcağız
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