Başkent'te kedilere özel merkez

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Veteriner İşleri Daire Başkanlığı tarafından Alacaatlı Mahallesi'nde hizmete açılan Kedi Kısırlaştırma, Sahiplendirme ve Yaşam Merkezi, yalnızca kedilere yönelik sunduğu ücretsiz sağlık ve bakım hizmetleriyle faaliyetlerine başladı.

Merkezde ücretsiz kısırlaştırma, aşılama, mikroçip uygulaması, sahiplendirme ve ameliyat sonrası bakım hizmetleri veriliyor. Ayrıca sokakta yaşamını sürdüremeyecek engelli kediler için de özel yaşam alanları yer alıyor. Vatandaşlar telefonla ya da e-Pati sistemi üzerinden randevu alarak ücretsiz hizmetlerden yararlanabiliyor.

Veteriner İşleri Daire Başkanı Mustafa Şener, merkezin ABB Başkanı Mansur Yavaş döneminde açılan dördüncü sokak hayvanları kısırlaştırma ve sahiplendirme merkezi olduğunu belirtti.

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Şener, "Hizmete açılmış kliniğimiz başta kısırlaştırma olmak üzere sahiplendirme, kayıt, mikroçip uygulaması ve aşılama konularında hizmet verecektir. Vatandaşlarımız, 0549 201 39 96 iletişim numarasından veya online olarak e-Pati sistemini kullanarak (epati.ankara.bel.tr) randevu alıp hizmetlerimizin tamamından ücretsiz olarak istifade edebileceklerdir. Biz başkanımızın döneminde 120 binden fazla hayvanın kısırlaştırmasını gerçekleştirdik. Kısırlaştırma konusunda şu anda ülkemizde en aktif ve en geniş tesis alanına sahip yerel yönetim olarak ilk sırada yer almaktayız" diye konuştu.

Şener ayrıca, bugüne kadar 120 binden fazla hayvanın kısırlaştırıldığını ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kısırlaştırma kapasitesi bakımından Türkiye’nin en kapsamlı yerel yönetimleri arasında yer aldığını söyledi.

Merkezde, sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki engelli kediler için 3 bin metrekareyi aşkın yaşam alanı oluşturulduğunu dile getiren Şener, "Yıllık minimum 3 bin kedinin kısırlaştırılmasını planlıyoruz. Yaşamına sokakta devam edemeyecek durumda olan engelli kedilerin ise 3 bin metrekarenin üzerinde oluşturmuş olduğumuz yaşam alanında hayatlarına devam etmelerini planlıyoruz. Kısırlaştırma sonrasındaki bakım sürecinin de hizmetlerimiz arasında olduğunu vatandaşlarımıza buradan duyurmak isteriz" şeklinde konuştu.

Alacaatlı Mahallesi Muhtarı Hülya Erdoğan, merkezin mahalleye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Alacaatlı'da uygun ortam olduğu için biz de çok mutlu olduk. Sokak hayvanlarının yaşamını daha kolay hale getirecekleri ve sağlıklı ortamda büyüyecekleri için de çok mutluyuz. Önce Mansur Başkan’a, buranın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Mor Pati Hayvan Dostları Grubu adına konuşan Yasemin Kültür ise belediyenin sağladığı imkânlarla sokak hayvanlarına daha fazla destek olabileceklerini belirterek, "Biz yaratılanı yaradandan ötürü çok seviyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda belediyenin bize sağladığı bu imkanla birlikte onlara da destek olacağız el birliğiyle bütün sokak canlarını kurtarmaya çalışacağız" diye konuştu.