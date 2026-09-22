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        Haberler Gündem Ankara Başkentte etkili olan sağanak sırasında gökyüzü art arda çakan şimşeklerle aydınlandı

        Başkentte etkili olan sağanak sırasında gökyüzü art arda çakan şimşeklerle aydınlandı

        Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanakla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 23:22 Güncelleme:
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        Şimşekler geceyi aydınlattı

        Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

        Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.

        Sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlanırken, yoğunluğun yaşandığı bölgelerde ulaşım olumsuz etkilendi.

        Sağanakla birlikte art arda çakan şimşekler ise Ankara semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar, gökyüzünü aydınlatan şimşekleri cep telefonlarıyla kaydetti.

        FOTO: AA

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        #ankara sağanak
        #ankara yağış
        #haberler
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