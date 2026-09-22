Başkentte etkili olan sağanak sırasında gökyüzü art arda çakan şimşeklerle aydınlandı
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanakla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu
Giriş: 22 Eylül 2026 - 23:22 Güncelleme:
Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.
Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.
Sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlanırken, yoğunluğun yaşandığı bölgelerde ulaşım olumsuz etkilendi.
Sağanakla birlikte art arda çakan şimşekler ise Ankara semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar, gökyüzünü aydınlatan şimşekleri cep telefonlarıyla kaydetti.
FOTO: AA
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