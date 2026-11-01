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        Bayrağa ve şehide hakarete gözaltı

        Balıkesir'de, sosyal medyadan şehit askere ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 02:12 Güncelleme:
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        Bayrağa ve şehide hakarete gözaltı

        Balıkesir Gömeç Kaymakamlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İlçemizde bir şahsın sosyal medyada aziz şehidimize ve kutsal bayrağımıza yönelik kabul edilemez hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, şüphelinin cumhuriyet başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Balıkesir
        #Türk bayrağı
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