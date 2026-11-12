Bayrampaşa'da bir bina tahliye edildi

DHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kentsel dönüşüm nedeniyle bir binanın yapılan yıkım çalışması sırasında bitişiğindeki 4 katlı bina hasar gördü.

Binada yaşayanlar panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, zarar gören binanın çevresinde emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Hasar gören bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.